Etnospor Kültür Festivali başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek festival bugün başlıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve dört gün sürecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere30 ülkeden katılım sağlanacak festivalde ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.ünyabugünbaşlayacak festivalöncesiönemli açıklamalaryaptı. Erdoğan, EtnosporKonfederasyonu'nu 2015'te kurduklarını,2016'da ilk festivaliyapıp halkın büyük teveccühünügördüklerini belirtipşunları söyledi:7 Ekim'denberi Filistin'e karşıİsrail'in düzenlediğisoykırımı buradaçocuklar temelindeele almak, gündemdetutmak istiyoruz.dedi.Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı FederasyonuFestival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.