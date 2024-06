Etnospor Kültür Festivali başlıyor!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek festival bugün başlıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve dört gün sürecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. 30 ülkeden katılım sağlanacak festivalde ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak. Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.









GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN DA OYUN OYNAMA HAKKI VAR



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bugün başlayacak festival öncesi A HABER'E önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Etnospor Konfederasyonu'nu 2015'te kurduklarını, 2016'da ilk festivali yapıp halkın büyük teveccühünü gördüklerini belirtip şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkelerden birinin tanıtımı olacak. Romanya'da oyna sporunu tanıtacağız. 7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak, gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem de Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu gösterecek. Her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir olmadığını yaşatmaya çalışacağız" dedi.









FOTOĞRAF YARIŞMASI VAR



Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile 6. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenleyecek. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.