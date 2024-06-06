GRAFİKLİ - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 50 gün kaldı

Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

ŞU ANA KADAR 79 MİLLİ SPORCU KOTA ALDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 50 gün kala milli sporcular, şu ana kadar atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken, judo, eskrim, badminton ile yüzmede Paris'te madalya mücadelesi verecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 3 Haziran'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 79 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

SPORCULAR, EYFEL KULESİ'NDEN ORİJİNAL BİR PARÇAYI GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK

Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

RUSYA VE BELARUS'A AİT BAYRAK, AMBLEM VE MARŞLAR KULLANILMAYACAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu. Organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmaması kararlaştırılırken, tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

DUCROQUET: OYUNLAR BOYUNCA PARİS DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ OLACAK

Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılışını stadyum dışında Seine Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçişiyle planlayarak, "Olimpiyat ruhunu herkesle paylaşmayı" hedeflediklerini ve 16 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacağını belirtti.

Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak" değerlendirmesini yaptı. Yaklaşık 15 bin sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak Seine Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.

KOTALAR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle: