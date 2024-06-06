GRAFİKLİ - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 50 gün kaldı

Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.
Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.
ŞU ANA KADAR 79 MİLLİ SPORCU KOTA ALDI
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 50 gün kala milli sporcular, şu ana kadar atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken, judo, eskrim, badminton ile yüzmede Paris'te madalya mücadelesi verecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 3 Haziran'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 79 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
SPORCULAR, EYFEL KULESİ'NDEN ORİJİNAL BİR PARÇAYI GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK
Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.
RUSYA VE BELARUS'A AİT BAYRAK, AMBLEM VE MARŞLAR KULLANILMAYACAK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu. Organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmaması kararlaştırılırken, tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.
DUCROQUET: OYUNLAR BOYUNCA PARİS DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ OLACAK
Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılışını stadyum dışında Seine Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçişiyle planlayarak, "Olimpiyat ruhunu herkesle paylaşmayı" hedeflediklerini ve 16 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacağını belirtti.
Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak" değerlendirmesini yaptı. Yaklaşık 15 bin sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak Seine Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.
KOTALAR
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:
|Branş
|Sporcu
|Disiplin - Sıklet
|Kota
|Kotayı aldığı müsabaka
|Kotayı aldığı derecesi
|Atıcılık
|İsmail Keleş
|10 metre havalı tabanca
|Ülke
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Atıcılık
|Şimal Yılmaz
|10 metre havalı tabanca
|Ülke
|Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Atıcılık
|Sena Can
|Skeet
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|8.
|Atıcılık
|Oğuzhan Tüzün
|Trap
|Ülke
|Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası
|Bronz madalya
|Atıcılık
|Rümaysa Pelin Kaya
|Trap
|Ülke
|Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
|Bronz madalya
|Atletizm
|Kaan Kigen Özbilen
|Maraton
|Bireysel
|2023 Barselona Maratonu
|2.05.37
|Atletizm
|Sultan Haydar
|Maraton
|Bireysel
|2023 Valencia Maratonu
|2.21.27
|Atletizm
|Ersu Şaşma
|Sırıkla atlama
|Bireysel
|Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması
|5.90 metre
|Atletizm
|Salih Korkmaz
|20 km yürüyüş
|Bireysel
|2023 Dünya Atletizm Şampiyonası
|1.19.49
|Atletizm
|Yasmani Copello Escobar
|400 metre engelli
|Bireysel
|2023 Dünya Atletizm Şampiyonası
|48.66
|Atletizm
|Meryem Bekmez
|Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak
|Ülke
|Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası
|20.
|Atletizm
|Salih Korkmaz
|Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak
|Ülke
|Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak
|20.
|Badminton
|Neslihan Yiğit Arın
|Tek kadınlar
|Bireysel
|BWF Dünya Sıralaması
|21.
|Yol Bisikleti
|Türkiye
|Yol yarışı
|Ülke
|UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi
|40.
|Boks
|Buse Naz Çakıroğlu
|50 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Boks
|Hatice Akbaş
|54 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Boks
|Esra Yıldız Kahraman
|57 kilo
|Bireysel
|2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası
|Altın madalya
|Boks
|Gizem Özer
|60 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Boks
|Busenaz Sürmeneli
|66 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Altın madalya
|Boks
|Samet Gümüş
|51 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Gümüş madalya
|Boks
|Tuğrulhan Erdemir
|71 kilo
|Bireysel
|2023 Avrupa Oyunları
|Bronz madalya
|Boks
|Kaan Aykutsun
|80 kilo
|Bireysel
|1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası
|Altın madalya
|Artistik Cimnastik
|Ferhat Arıcan
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Adem Asil
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Ahmet Önder
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Ayberk Koşak
|Takım - Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Artistik Cimnastik
|Emre Dodanlı
|Takım-Bireysel
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|10.
|Eskrim
|Enver Yıldırım
|Kılıç
|Bireysel
|Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası
|1.
|Eskrim
|Nisanur Erbil
|Kılıç
|Bireysel
|Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası
|2.
|Güreş
|Rıza Kayaalp
|Grekoromen 120 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Güreş
|Ali Cengiz
|Grekoromen 87 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Altın madalya
|Güreş
|Enes Başar
|Grekoromen 60 kilo
|Ülke
|2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası
|1.
|Güreş
|Burhan Akbudak
|Grekoromen 77 kilo
|Ülke
|2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası
|1.
|Güreş
|Taha Akgül
|Serbest 125 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Bronz madalya
|Güreş
|İbrahim Çiftçi
|Serbest 97 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|5.
|Güreş
|Buse Tosun Çavuşoğlu
|Kadınlar 68 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Altın madalya
|Güreş
|Nesrin Baş
|Kadınlar 62 kilo
|Ülke
|Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası
|1.
|Güreş
|Zeynep Yetgil
|Kadınlar 53 kilo
|Ülke
|Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası
|Bronz madalya
|Güreş
|Evin Demirhan Yavuz
|Kadınlar 50 kilo
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|5.
|Güreş
|Yasemin Adar Yiğit
|Kadınlar 76 kilo
|Ülke
|2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası
|1.
|Halter
|Muhammed Furkan Özbek
|Erkekler 73 kilo
|Bireysel
|Dünya sıralaması
|7.
|Judo
|Tuğçe Beder
|Kadınlar -48 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|15.
|Judo
|Fidan Ögel
|Kadınlar -70 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|28.
|Judo
|Kayra Özer / Hilal Öztürk
|Kadınlar +78 kilo
|Ülke
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|İlk 17
|Judo
|Salih Yıldız
|Erkekler -60 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|9.
|Judo
|Vedat Albayrak
|Erkekler -80 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|11.
|Judo
|Mihael Zgank
|Erkekler -90 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|6.
|Judo
|İbrahim Tataroğlu
|Erkekler +100 kilo
|Bireysel
|IJF Olimpik Sıralama Listesi
|İlk 17
|Okçuluk
|Mete Gazoz
|Klasik Yay Erkek Takım
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Okçuluk
|Ulaş Berkim Tümer
|Klasik Yay Erkek Takım
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Okçuluk
|Muhammed Abdullah Yıldırmış
|Klasik Yay Erkek Takım
|Ülke
|2023 Dünya Şampiyonası
|Gümüş madalya
|Okçuluk
|Elif Berra Gökkır
|Kadınlar Klasik Yay Bireysel
|Ülke
|Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri
|Bronz madalya
|Tekvando
|Merve Dinçel Kavurat
|49 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|2.
|Tekvando
|Hatice Kübra İlgün
|57 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|4.
|Tekvando
|Nafia Kuş Aydın
|67 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|2.
|Tekvando
|Hakan Reçber
|68 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|3.
|Tekvando
|Emre Kutalmış Ateşli
|+80 kilo
|Bireysel
|WT Olimpik Sıralama
|5.
|Voleybol
|A Milli Kadın Takımı (12 kişi)
|Takım
|Ülke
|FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası
|Altın madalya
|Yüzme
|Kuzey Tunçelli
|800 ve 1500 metre serbest
|Bireysel
|2023 Gençler Dünya Şampiyonası
|7.48.75 - 14.58.67
|Yüzme
|Emir Batur Albayrak
|1500 metre serbest
|Bireysel
|2023 Gençler Dünya Şampiyonası
|15.00.57
|Yelken
|Yiğit Yalçın Çitak
|ILCA 7
|Ülke
|2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası
|28.
|Yelken
|Ecem Güzel
|ILCA 7
|Ülke
|2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası
|36.
|Yelken
|Merve Vatan
|IQ Foil
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|5.
|Yelken
|Derin Atakan
|Formula Kite
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|4.
|Yelken
|Beste Kaynakçı
|Nacra 17
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|2.
|Yelken
|Alican Kaynar
|Nacra 17
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|2.
|Yelken
|Deniz Çınar
|470 Karma
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|5.
|Yelken
|Lara Nalbantoğlu
|470 Karma
|Ülke
|Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı
|5.