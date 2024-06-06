Okçularımız Avrupa’da adını finale yazdırdı

Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde,Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 6-2, çeyrek finalde Romanya'yı 6-2 ve yarı finalde Güney Kore'yi 5-3 yenerek finalist oldu. Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı da çeyrek finalde İsviçre'yi 155-149 ve yarı finalde Estonya'yı 156-152 mağlup ederek adını finale yazdırdı.