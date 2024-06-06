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Giriş Tarihi: 6.6.2024

Okçularımız Avrupa’da adını finale yazdırdı

Okçularımız Avrupa’da adını finale yazdırdı
Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde, klasik yay ve makaralı yay karışık takımları finale yükseldi. Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 6-2, çeyrek finalde Romanya'yı 6-2 ve yarı finalde Güney Kore'yi 5-3 yenerek finalist oldu. Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı da çeyrek finalde İsviçre'yi 155-149 ve yarı finalde Estonya'yı 156-152 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, yarın yapılacak final yarışlarında altın madalya mücadelesi verecek.
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Okçularımız Avrupa’da adını finale yazdırdı
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