Amputeler 11-0’la yarı finale yükseldi

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını namağlup tamamlayan Milliler, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.3'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen milliler, bugün TSİ 16.30'da finale çıkabilmek için Polonya ile karşılaşacak.