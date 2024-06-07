Amputeler 11-0’la yarı finale yükseldi

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını namağlup tamamlayan Milliler, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-Yıldızlılar, Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in 1 golüyle bitirdi. Panzerler'e ikinci yarıda şans tanımayan Ampute Milli Futbol Takımımız; Ömer Güleryüz (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın ağları birer kez bulmasıyla sonuca gitti.
3'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen milliler, bugün TSİ 16.30'da finale çıkabilmek için Polonya ile karşılaşacak.