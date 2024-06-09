Satrançta 29 madalya

enç Satranç Milli Takımımız, Avrupa'da tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından İrlanda'nın Limerick şehrinde düzenlenen 2024Böylece Türkiye, satrançta Avrupa'nın en başarılı ülkesi oldu. Geçen yıl 15 madalya kazanan Ay-Yıldızlı gençlerimiz, bu sene 28 madalya ile yeni bir rekora imza attı. Şampiyonaya İngiltere, İspanya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Polonya ve Macaristan'ın da arasında bulunduğu 17 ülkeden toplam 191 sporcu katıldı. Türkiye, 44 genç sporcu ile mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tarih yazan satranç milli takımımızı tebrik etti.