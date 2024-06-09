eal Madrid'de Arda Güler'in yükselişine İspanyollar tam sayfa yer ayırdı. Transfermarkt sitesinde 2024 yılında 15 milyon Euro piyasa değeriyle giren milli oyuncu,Dünyada en yüksek 19 yaş altı oyuncuları arasındabaşlığını kullandı. Sezon başında sakatlık yaşamasına rağmen geri dönüpürkiye Basketbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 101-70 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi. Karşılaşmada İlk çeyrek 31-16, ilk yarı 53-38 ve üçüncü periyot da 78-51 Kanarya'nın üstünlüğüyle sona erdi.Final serisinin 3. maçı yarın Ülker Salonu'nda oynanacak.ezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros (Fransa Açık)Finalde 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Jasmine Paolini'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst üste üçüncü, toplamda dördüncü zafere ulaştı. Kariyerinin beşinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaşanBu şampiyonlukla Swiatek, 2.4 milyon Euro'nunsahibi oldu.VRUPA Grand Prix'sinde milli okçular, ülkeler sıralamasında zirveyi kimseyi bırakmadı. Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay erkek takımımız,Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin ile makaralı yay erkekler gümüş, Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Fatma Maraşlı'dan oluşan klasik yay kadın takımı ise bronz kazandı.