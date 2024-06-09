Arda Güler'in çıkışına altın madalya
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eal Madrid'de Arda Güler'in yükselişine İspanyollar tam sayfa yer ayırdı. Transfermarkt sitesinde 2024 yılında 15 milyon Euro piyasa değeriyle giren milli oyuncu, son güncellemeyle 30 milyon Euro'ya ulaştı.
Dünyada en yüksek 19 yaş altı oyuncuları arasında ilk 20'ye adını yazdıran genç yetenek için AS gazetesi, "Arda Güler'e altın madalya"
başlığını kullandı. Sezon başında sakatlık yaşamasına rağmen geri dönüp 6 gole imza attığının altı çizildi.
Fenerbahçe Beko mutlu sona yakın
T
ürkiye Basketbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 101-70 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi. Karşılaşmada İlk çeyrek 31-16, ilk yarı 53-38 ve üçüncü periyot da 78-51 Kanarya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın en skoreri 24 sayıyla F.Bahçe'den Wilbekin oldu.
Final serisinin 3. maçı yarın Ülker Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Fransa'nın kraliçesi 4. defa Swiatek
S
ezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros (Fransa Açık) tek kadınlarda şampiyon son iki senede olduğu gibi yine değişmedi.
Finalde 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Jasmine Paolini'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst üste üçüncü, toplamda dördüncü zafere ulaştı. Kariyerinin beşinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Polonyalı raket, 2020, 2022 ve 2023'te Fransa Açık, 2022'de Amerika Açık sahnelerinde kupayı kaldırmıştı.
Bu şampiyonlukla Swiatek, 2.4 milyon Euro'nun (yaklaşık 84 milyon TL)
sahibi oldu.
Okçular, Avrupa'da hedefi 12'den vurdu
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VRUPA Grand Prix'sinde milli okçular, ülkeler sıralamasında zirveyi kimseyi bırakmadı. Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay erkek takımımız, Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan klasik yay karışık ekibimiz ile Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan makaralı yay karışık takımı altın madalyaya ulaştı.
Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin ile makaralı yay erkekler gümüş, Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Fatma Maraşlı'dan oluşan klasik yay kadın takımı ise bronz kazandı.