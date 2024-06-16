Haber hattı

Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz golcü Kevin Campbell 54 yaşında yaşamını yitirdi. Campbell, mayıs ayının sonlarından vefatına kadar hastanede yatıyordu ve hastalığının detayları gizli tutuluyordu. Trabzonspor, eski oyuncunun ölüm haberinin ardından, başsağlığı mesajı yayımladı. 1999 yılının Temmuz ayında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nottingham Forest'tan bordo-mavililere transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol ve 5 asistle oynamıştı. Günün bir diğer vefat haberi de yine İngiltere'den geldi. Championship ekibi Millwall forması giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic'in hayatını kaybettiği açıklandı.Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağının ilk yarışında birinci oldu. 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışlardan ilkinde Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ilk sıradan başladığı mücadelede bu sezon 4'üncü, kariyerinin 43'üncü yarış birinciliğini elde etti. Aruba Ducati takımı sürücülerinden Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista ise 3'üncü sırayı aldı. Puanını 142'ye çıkaran Razgatlıoğlu, son 2 yılın şampiyonu Bautista'nın 3 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Emilia-Romagna etabının ikinci yarışı, bugün 15.00'de yapılacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oynananve sonraki üç seti 25-21, 25-23 ve 15-13 kaybetti. 110 dakika süren zorlu mücadele sonrasında üçüncü mağlubiyetini alan Milliler, grup aşamasındaki son maçında bugün lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.