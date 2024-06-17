Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sönmez, Berlin Açık’ta ana tabloya yükseldi
Giriş Tarihi: 17.6.2024

Sönmez, Berlin Açık’ta ana tabloya yükseldi

Sönmez, Berlin Açık’ta ana tabloya yükseldi
WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda Zeynep Sönmez, Emina Bektas'ı 2-1 yenerek adını ana tabloya yazdırdı. Kadınlar dünya sıralamasının 154. basamağındaki milli raket, organizasyonun elemelerindeki zorlu karşılaşmada klasmanın 96. sırasındaki ABD'li rakibini, 2 saat 26 dakika sonunda 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle devirdi. 22 yaşındaki tenisçi, böylece ana tabloya çıkan 32 isim arasına girdi. Zeynep Sönmez, geçtiğimiz ay da Roland Garros'da (Fransa Açık) aynı başarıya ulaşmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sönmez, Berlin Açık’ta ana tabloya yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA