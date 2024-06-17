Sönmez, Berlin Açık’ta ana tabloya yükseldi

WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda Zeynep Sönmez, Emina Bektas'ı 2-1 yenerek adını ana tabloya yazdırdı. Kadınlar dünya sıralamasının 154. basamağındaki milli raket, organizasyonun elemelerindeki zorlu karşılaşmada klasmanın 96. sırasındaki ABD'li rakibini, 2 saat 26 dakika sonunda 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle devirdi.
22 yaşındaki tenisçi, böylece ana tabloya çıkan 32 isim arasına girdi. Zeynep Sönmez, geçtiğimiz ay da Roland Garros'da (Fransa Açık) aynı başarıya ulaşmıştı.