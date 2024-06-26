Filenin Sultanları’nın, Paris 2024’teki maç programı belli oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:10.00 Türkiye - Hollanda10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti10.00 Türkiye - İtalya