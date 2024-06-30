98. Gazi Koşusu heyecanı bugün

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. İkinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek.