Şampiyon Dragon Flame

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarış kapsamında 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıktı.
Büyük heyecana sahne olan yarışı; Emre Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Sözen, kariyerinde ilk Gazi Koşusu'nu kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışta ikinciliği Selim Kaya'nın bindiği "Zizka" (2.28.75) üçüncülüğü Mehmet Salih Çelik ile "Borrego" (2.28.93) elde etti.
'KUPA BİZE YAKIŞTI'
Akın Sözen, "Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk" dedi.
13.5 MİLYON TL KAZANDIRDI
"Dragon Flame", sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek.
Böylece ilk 5'e girecek safkanların kazanacağı ikramiye 23 milyon 625 bin TL olacak.
ARDA TURAN'IN TAKIM ARKADAŞI
JOKEY Akın Sözen'in hayatı film gibi. Küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Sözen, amatör kulüplerden Cennet Barbarosspor'un altyapısında iki yıl futbol oynadı. Ardından da bin 200 kişinin katıldığı seçmelerde Arda Turan, Uğur Uçar ve Cafercan Aksu gibi isimlerle birlikte Galatasaray'ın altyapısına kabul edilen 7 kişiden biri oldu. Sözen, 2004 yılında ise at binmeye başladı. 6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey ünvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Sözen, bu alanda büyük bir kariyer inşa etti.
YILDIRIM VELİEFENDİ'DE
Fenerbahçe'nın eski başkanı Aziz Yıldırım da 98. Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'na geldi. Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan sporseverlere selam verdi.
ARDA GÜLER'E SELAM!
98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, büyük zaferi milli futbolcu Arda Güler'in ikonikleşen gol sevinciyle kutladı. Sağ elini kalbinin üzerine getiren Sözen, sol elini havaya kaldırıp gökyüzünü işaret etti.