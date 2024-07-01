Şampiyon Dragon Flame

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarış kapsamındaBüyük heyecana sahne olan yarışı; Emre Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Sözen, kariyerinde ilk Gazi Koşusu'nu kazanmanın mutluluğunu yaşadı.Akın Sözen, "Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk" dedi."Dragon Flame", sahibineBöylece ilk 5'e girecek safkanların kazanacağı ikramiye 23 milyon 625 bin TL olacak.JOKEY Akın Sözen'in hayatı film gibi. Küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Sözen, amatör kulüplerden Cennet Barbarosspor'un altyapısında iki yıl futbol oynadı. Ardından da bin 200 kişinin katıldığı seçmelerde Arda Turan, Uğur Uçar ve Cafercan Aksu gibi isimlerle birlikte Galatasaray'ın altyapısına kabul edilen 7 kişiden biri oldu. Sözen, 2004 yılında ise at binmeye başladı. 6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey ünvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Sözen, bu alanda büyük bir kariyer inşa etti.Fenerbahçe'nın eski başkanı Aziz Yıldırım da 98. Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'na geldi. Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan sporseverlere selam verdi.98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, büyük zaferi milli futbolcu Arda Güler'in ikonikleşen gol sevinciyle kutladı. Sağ elini kalbinin üzerine getiren Sözen, sol elini havaya kaldırıp gökyüzünü işaret etti.