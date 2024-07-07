Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final eşleşmesi belli oldu

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık güreşleri nefes kesen karşılaşmara sahne oluyor. Müsabakalarda rakiplerini yenerek yarı finale yükselen geçen yılın Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş oldu. Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen'i yenerek ilk finalinist oldu.

EN UZUN SÜREN MÜSABAKA, 1 SAAT 10 DAKİKA

Başpehlivanlık yarı final karşılaşmalarında Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma normal süresinde yenişme olmayınca karşılaşma uzadı. İki pehlivanın yenişemediği için normal süre olan 45 dakika sonrası maç puanlamaya uzadı.

Hava sıcaklığının 35 derece olduğu er meydanında zorlu mücadeleyi Yusuf Can Zeybek rakibinden aldığı puanla kazanarak adını finale yazdırdı. Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş arasındaki final müsabakası saat 18.15'de yapılacak. Karşılaşmaları izlemeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geldi.