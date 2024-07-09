Emine Erdoğan’dan 500 milli forma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 500 öğrenciye milli takım forması gönderdi. Tuncay İnanç Futbol Akademisi sorumlusu Tuncay İnanç, çocuklar adına Emine Erdoğan'a teşekkür ederken, "2012'den beri Birecik Belediyespor'a altyapı ve A Takım'da hizmet veriyoruz. Yaklaşık 500 gencimizi lisanslı futbolcu olarak yetiştirdik. Şu anda Birecik'te 6-16 yaş arası kız futbol takımı dahil olmak üzere 5 grubumuz var. Her yıl yaklaşık 5 futbolcuyu profesyonel futbol kulüplerine veriyoruz. Bu destekler bize moral oluyor" dedi.