Şok! Kayaalp Paris’te yok

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlara katılacak sporcularımızın listesi belli olurken şok bir gelişme yaşandı.Oyunlardan men edilen efsane sporcumuzun yerine Paris'tegüreşecek. Bu şok gelişmenin ardından hayalleri yıkılan 34 yaşındaki Kayaalp, yaptığı açıklamada "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında talihsiz bir durum yaşadım.hiçbir güç katkısı olmamasına rağmen güreş yapmam geçici olarak askıya alındı.dedi. 5 dünya şampiyonluğu, 12 de Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane sporcumuz, olimpiyatlarda 1 gümüş, 2 de bronz kazanmıştı. Bu arada, Paris'te Türkiye'yi 18 ayrı spor dalında 54'ü kadın, 48'i erkek