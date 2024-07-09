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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Şok! Kayaalp Paris’te yok

YUSUF TURHAN
Şok! Kayaalp Paris’te yok

Efsane güreşçimiz, tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için olimpiyatlara katılamayacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlara katılacak sporcularımızın listesi belli olurken şok bir gelişme yaşandı. Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için olimpiyatlara katılamayacak. Oyunlardan men edilen efsane sporcumuzun yerine Paris'te Hamza Bakır güreşecek. Bu şok gelişmenin ardından hayalleri yıkılan 34 yaşındaki Kayaalp, yaptığı açıklamada "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında talihsiz bir durum yaşadım. Kulak çınlaması ve baş ağrısı için kulüp doktorumun önerisi ile başladığım tedavi sürecinde kullandığım ilaçta hiçbir güç katkısı olmamasına rağmen güreş yapmam geçici olarak askıya alındı. Hukuk mücadelesine başlamış bulunmaktayım" dedi. 5 dünya şampiyonluğu, 12 de Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane sporcumuz, olimpiyatlarda 1 gümüş, 2 de bronz kazanmıştı. Bu arada, Paris'te Türkiye'yi 18 ayrı spor dalında 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu temsil edecek.
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Şok! Kayaalp Paris’te yok
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