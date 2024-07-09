Şok! Kayaalp Paris’te yok

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlara katılacak sporcularımızın listesi belli olurken şok bir gelişme yaşandı. Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için olimpiyatlara katılamayacak.
Oyunlardan men edilen efsane sporcumuzun yerine Paris'te Hamza Bakır
güreşecek. Bu şok gelişmenin ardından hayalleri yıkılan 34 yaşındaki Kayaalp, yaptığı açıklamada "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında talihsiz bir durum yaşadım. Kulak çınlaması ve baş ağrısı için kulüp doktorumun önerisi ile başladığım tedavi sürecinde kullandığım ilaçta
hiçbir güç katkısı olmamasına rağmen güreş yapmam geçici olarak askıya alındı. Hukuk mücadelesine başlamış bulunmaktayım"
dedi. 5 dünya şampiyonluğu, 12 de Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane sporcumuz, olimpiyatlarda 1 gümüş, 2 de bronz kazanmıştı. Bu arada, Paris'te Türkiye'yi 18 ayrı spor dalında 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu temsil edecek.