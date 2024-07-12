Bakan Bak, olimpik güreşler ve judocuları ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi.Milli sporculara çok güvendiğini vurgulayan Bakan Bak, "Olimpiyat oyunlarında ülkemizi mutlu edecek güzel sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.