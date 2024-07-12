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Giriş Tarihi: 12.7.2024

Bakan Bak, olimpik güreşler ve judocuları ziyaret etti

Bakan Bak, olimpik güreşler ve judocuları ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi. Bakan Bak'ın ziyaretinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır ile Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı. Milli sporculara çok güvendiğini vurgulayan Bakan Bak, "Olimpiyat oyunlarında ülkemizi mutlu edecek güzel sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
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Bakan Bak, olimpik güreşler ve judocuları ziyaret etti
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