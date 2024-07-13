Wimbledon’da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon oldu

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbledon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.