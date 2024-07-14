Krejcikova’dan tarihi zafer

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.
2021 Fransa Açık'ta zirveye çıktıktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finalini oynayan Çek tenisçi Krejcikova, Wimbedon'da ikinci finalinde boy gösteren İtalyan rakibi Paolini'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak zafere uzandı.