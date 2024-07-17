Dünya Ustalar Şampiyonasında Adana’nın gururu oldu

Guinessse Rekorlar Kitabına giren en büyük masa tenisi şampiyonası 6 salonda, toplam 250 masada, 103 ülkeden 6200 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Nuova Fiera di Roma, 111'den fazla üye federasyondan 40 ila 99 yaşları arasındaki 6.100 sporcuyu ağırlarken, 2.500'ün üzerinde refakatçi ve yetkilinin de katıldığı etkinlikte, 10.000'e yakın masa tenisi tutkunu İtalya'nın başkentinde tarihe tanıklık etti.

Dev turnuva dünyanın her yerinden oyuncuları bir araya getirirken ITTF- Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling şunları söyledi, "Beş kıtadaki 110 üye dernekten gelen 6.100 sporcunun sayısı gerçekten etkileyici ve hepinizi burada, muhteşem Başkentimiz Roma'da ağırlayabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Roma'daki konaklamanızı unutulmaz kılmak için elimizden geleni yaptık. 2026 Dünya Ustalar Şampiyonası için hepinizi Kore Cumhuriyeti'nin Gangneung kentinde tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.