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Giriş Tarihi: 17.7.2024 10:34 Son Güncelleme: 17.7.2024 10:41

Dünya Ustalar Şampiyonasında Adana’nın gururu oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünya Ustalar Şampiyonasında Adana’nın gururu oldu

ITTF Dünya Ustalar Masa Tenisi Şampiyonası İtalya’nın Başkenti Roma’da yapıldı. Adana’yı dev şampiyonada temsil eden Kemal Sağ 65-69 yaş kategorisinde 512 oyuncu arasında ilk 16’ya girdi. Roma, şimdiye kadarki en büyük masa tenisi etkinliğine ev sahipliği yaparak tarih yazdı.

Guinessse Rekorlar Kitabına giren en büyük masa tenisi şampiyonası 6 salonda, toplam 250 masada, 103 ülkeden 6200 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Nuova Fiera di Roma, 111'den fazla üye federasyondan 40 ila 99 yaşları arasındaki 6.100 sporcuyu ağırlarken, 2.500'ün üzerinde refakatçi ve yetkilinin de katıldığı etkinlikte, 10.000'e yakın masa tenisi tutkunu İtalya'nın başkentinde tarihe tanıklık etti.

Dev turnuva dünyanın her yerinden oyuncuları bir araya getirirken ITTF- Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling şunları söyledi, "Beş kıtadaki 110 üye dernekten gelen 6.100 sporcunun sayısı gerçekten etkileyici ve hepinizi burada, muhteşem Başkentimiz Roma'da ağırlayabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Roma'daki konaklamanızı unutulmaz kılmak için elimizden geleni yaptık. 2026 Dünya Ustalar Şampiyonası için hepinizi Kore Cumhuriyeti'nin Gangneung kentinde tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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Dünya Ustalar Şampiyonasında Adana’nın gururu oldu
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