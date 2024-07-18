8 milyar €’luk olimpiyat

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından dünyanın gözü, 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrildi.oyunlarda 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi ise 102 sporcu temsil edecek.Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı yer alacak.2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakalarının yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardındanda kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü. Sen Nehri'nin olimpiyatlara uygun hale getirilmesi ve kanalizasyonun nehre sızmasını önlemek için