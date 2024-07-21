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Giriş Tarihi: 21.7.2024

Bayrağımız Busenaz ve Mete’de

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türk bayrağını ülkemizi ilkleriyle gururlandıran iki sporcunun taşıyacağını açıkladı

Bayrağımız Busenaz ve Mete’de
26 Temmuz Cuma günü başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un, Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracağını duyurdu. Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda zafere uzanan Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olurken, erkekler klasik yayda şampiyon olan Gazoz da okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı. Türkiye'nin Paris'te 102 sporcuyla yer alacağını hatırlatan Bakan Bak, "Olimpiyatlarda Türk bayrağını taşıyacak Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz temsil edecek. Onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Bayrağımız Busenaz ve Mete’de
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