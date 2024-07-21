Bayrağımız Busenaz ve Mete’de

26 Temmuz Cuma günü başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazananveAy-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracağını duyurdu. Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda zafere uzanan Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olurken, erkekler klasik yayda şampiyon olan Gazoz da okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı. Türkiye'nin Paris'te 102 sporcuyla yer alacağını hatırlatan Bakan Bak,ifadelerini kullandı.