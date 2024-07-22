Efsane artık pedal çevirmeyecek!

Dünyanın en prestijli spor yarışlarından biri olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu, BAE Emirates takımından Sloven sporcu Tadej Pogacar kazandı. 111. kez düzenlenen turdaPogacar, genel klasmanda 83.38.56'lık zamanıyla en yakın rakibine 6 dakika 17 saniye fark atarak 2020 ve 2021'den sonra üçüncü zaferine ulaştı. Öte yandan Fransa Bisiklet Turu'nda 15. kez yarışan ve en çok etap kazanan sporcu olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı efsane Mark Cavendish, Monaco-Nice etabıyla bisiklet kariyerine son verdi.