Mardin, Avrupa Fair Play Ödül Törenine ev sahipliği yapacak!

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Fair Play Ödülleri, bu yıl 21-23 Ekim 2024 tarihlerinde Dinlerin ve Medeniyetlerin buluştuğu şehir Mardin'de yapılacak.

40 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Fair Play Birliği, sporun dostluk ve kardeşlik içinde yapılmasını sağlamak adına Avrupa genelinde eğitim ve organizasyonlar düzenlemekte ve her sene Fair Play ödüllerini takdim ediyor.

GİRİŞİMLER KARŞILIK BULDU

Daha önce TMOK Fair Play Komisyonu'ndan 2018 yılında Sportif kariyer Dalı'nda Fair Play Ödülü kazanan Mardinli iş insanı Mehmet Samsa, daha sonra da Avrupa Fair Play Hareketi EFPM tarafından Şeref Diploması ile ödüllendirilmişti. Ardından barış ve huzurun kenti Mardin'in Uluslararası bir Fair Play Organizasyonuna ev sahipliği yaparak adının bu yönüyle dünyaya duyurulması için TMOK Fair Play Komisyonu'na başvuran Samsa'nın bu girişimi başarı ile sonuçlandı.

EFPM, TMOK Fair Play Komisyonu'nun başvurusu sonucunda yaptığı incelemelerin ardından yüzyıllardır farklı din, dil ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı Mardin ilinde ödül törenini düzenlemeyi karar verdi. Bu sayede Mardin'den Avrupa ve Dünyaya dostluk ve hoşgörü mesajı iletilerek, tarihi kentimizin bu özelliği ön plana çıkarılacak.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Avrupa Fair Play Hareketi EFPM ile TMOK Fair Play Komisyonu İcra Kurulu, bugün yaptığı ilk toplantı ile EFPM 2024 Avrupa Fair Play Ödül Töreninin Mardinde Yapılmasını kararlaştırdı. EFPM Başkanı Philippe Housiaux, yardımcısı Kole Gjeloshaj, EFPM Genel Sekreteri İoannis Psilopoulos, TMOK Fair Play Komisyonu 2. Başkanı ve EFPM yönetim Kurulu Üyesi Bilge Donuk, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü, Komisyon üyesi Zeynep Boyama, Mardinli Spor ve İş İnsanı Mehmet Samsa ve Mardin Ticaret Odası Başkanlık Danışmanı Mehmet Uncu'nun katıldığı toplantıda, törenin programı ve ayrıntılar hakkında bir dizi karar alındı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÜNYAYA DUYURULACAK

Yapılan çalışmalar sonucunda, törenin Organizasyon Komitesi, Mardin'de yapılacak toplantının ardından, 2024 EFPM Fair Play Ödül töreni resmi açıklama ile tüm dünyaya duyurulacak.