Nerede kalmıştık!

Dünyanın gözüFransa'nın başkenti Paris'te olacak.Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alanParis 2024 Olimpiyatları'ndabranşında mücadele gerçekleştirilecek.Pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan 2021 Tokyo'da geçtiğimiz her tur, aldığımız her sayı, boynumuza taktığımız her madalya ile ilkleri yaşatan sporcularımızdan tecrübelerinin ışığında çıtayı daha yükseğe koymalarını ve bizi yine sevinç gözyaşlarına boğmalarını bekliyoruz.(Mete Gazoz- Okçuluk, Busenaz Sürmeneliboks),(Eray Şamdan- Karate, Buse Naz Çakıroğlu- Boks),(Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün-Tekvando, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar-Güreş, Ferhat Arıcan- cimnastik, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş-karate) ile Türkiye'ninBiri gümüş, 3'ü bronz 4 madalya çıkardığımız karate bu sezon Olimpiyatlarda yok… Tokyo'da olduğu gibi yine 18 branşta mücadelemizi vereceğiz ancak bu sefer 108 olan sporcu sayımız 102'ye düştü. AyrıcaOnu Çin (88) ve Japonya (58) takip etmişti.2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş olarak ön plana çıktı. Kayhan Özer, Berke Akçam, Yasmani Copello, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen, Alperen Acet, Necati Er, Ersu Şaşma, Özkan Baltacı, Mazlum Demir, kadınlarda ise Meryem Bekmez, Buse Savaşkan, Tuğba Danışmaz, Emel Dereli, Eda Tuğsuz ve Ayşe Tekdal madalya beklediğimiz isimler.