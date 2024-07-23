Sahada sınırsız toplamda 14

Türkiye Futbol Federasyonu ilk toplantısını dün yaptı. 5 oy farkla geçtiğimiz perşembe günü başkanlık koltuğunu alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun önderliğinde toplanan yönetim kurulu, görev bölümü gerçekleştirdi. Toplantıda İcra Kurulu şu isimlerden belirlendi: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Zehra Neşe Kavak ve Lale Cander...
Görev bölümünün ise bugün açıklanması bekleniyor. Herkesin merak ettiği Milli Takımlar sorumluluğuna, Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı getirildi.
MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU OLDU
Yine futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine çektiği Merkez Hakem Kurulu için de 3 isim öne çıktı. Bunlar Barış Şimşek, Ferhat Gündoğdu ve Mustafa Çulcu'ydu.
Daha önce 27 Ekim 2021'de bu görevi üstlenen ve 17 Nisan 2022'de bırakan
Gündoğdu'nun MHK Başkanı olduğu kaydedildi. Tahkim Kurulu Başkanı da Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu oldu.
ASİL LİSTE:
İ.Hacıosmanoğlu (Başkan)
Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa T. Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan
YEDEK LİSTE:
Murat Şahin
Hüseyin Yangın
Seymen Gençtürk
Adem Doğru
Gürkan Uğur
Fazlı Çilingir
Ediz Giray
İbrahim Özbay
Metin Akyüz
Kazım Şengöçgel
Muhammet Akçay
Esma Esin
Bilal Tuğrul
Burak Akkan
YENİ GENEL SEKRETER AYAZ OLDU
BU arada eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi zamanında göreve getirilen genel sekreter Taner Senseven'in yerine de Abdullah Ayaz getirildi. 43 yaşındaki Abdullah Ayaz, bir önceki dönemde Üsküdar Belediyesi'nde başkan yardımcısıydı.
MAVİ KART SAHİBİ FUTBOLCULAR ARTIK YABANCI SAYILACAK
TFF ilk icraatını da dün gerçekleştirdi. Bu sezon bir takımda sahada sınırsız, toplamda 12 yabancı oyuncu olabilecekti. Yapılan değişiklikle Süper Lig ekiplerinin A Takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabileceği açıklandı.
Müsabaka kadrosunda en fazla 12 yabancının olabileceği ve sahada da sayının sınırsız olacağı duyuruldu. Ayrıca A Takım listesindeki futbolcu sayısının 26'dan 28'e çıkarıldığı aktarıldı. Öte yandan geçmiş dönemde kulüpler, Türk vatandaşlığı bulunan ve Mavi Kart sahibi olan 1 futbolcuyu tescil ettirebiliyordu. Yeni açıklanan 'Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında' bu maddeye yer verilmedi. Mavi Kart sahibi oyuncular, yabancı statüsünde olacak.