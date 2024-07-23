Sahada sınırsız toplamda 14

Türkiye Futbol Federasyonu ilk toplantısını dün yaptı. 5 oy farkla geçtiğimiz perşembe günü başkanlık koltuğunu alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun önderliğinde toplanan yönetim kurulu, görev bölümü gerçekleştirdi. Toplantıda İcra Kurulu şu isimlerden belirlendi:Görev bölümünün ise bugün açıklanması bekleniyor. Herkesin merak ettiği Milli Takımlar sorumluluğuna, Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı getirildi.Yine futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine çektiği Merkez Hakem Kurulu için de 3 isim öne çıktı.Daha önceGündoğdu'nun MHK Başkanı olduğu kaydedildi.İ.Hacıosmanoğlu (Başkan)Mecnun OtyakmazBayram SaralZehra Neşe KavakLale CenderFuat GökdaşCengiz GökayZafer Bahadır SaraçMevlüt AktanBayram AkgülHasan SurözüCeyhun KazancıMustafa T. BozbağUral AküzümBilal AslanMurat ŞahinHüseyin YangınSeymen GençtürkAdem DoğruGürkan UğurFazlı ÇilingirEdiz Girayİbrahim ÖzbayMetin AkyüzKazım ŞengöçgelMuhammet AkçayEsma EsinBilal TuğrulBurak AkkanBU arada eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi zamanında göreve getirilen genel sekreter Taner Senseven'in yerine de Abdullah Ayaz getirildi. 43 yaşındaki Abdullah Ayaz, bir önceki dönemde Üsküdar Belediyesi'nde başkan yardımcısıydı.TFF ilk icraatını da dün gerçekleştirdi. Bu sezon bir takımda sahada sınırsız, toplamda 12 yabancı oyuncu olabilecekti.Müsabaka kadrosunda en fazla 12 yabancının olabileceği ve sahada da sayının sınırsız olacağı duyuruldu. Ayrıca A Takım listesindeki futbolcu sayısının 26'dan 28'e çıkarıldığı aktarıldı. Öte yandan geçmiş dönemde kulüpler, Türk vatandaşlığı bulunan ve Mavi Kart sahibi olan 1 futbolcuyu tescil ettirebiliyordu. Yeni açıklanan 'Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında' bu maddeye yer verilmedi. Mavi Kart sahibi oyuncular, yabancı statüsünde olacak.