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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Başkan Erdoğan’dan millilere başarı mesajı

Başkan Erdoğan’dan millilere başarı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tüm sporculara başarı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şu sözlerle sporcuları uğurladı: "Paris'te zirveyi zorlayacağımıza ve güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Tarih şampiyonları hatırlar."
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Başkan Erdoğan’dan millilere başarı mesajı
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