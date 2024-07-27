Oyunlar için parmağını kesti

Avustralyalı Çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson'ın yaptığı bir hareket spor camiasında şok etkisi yarattı. Paris 2024'te yer almak isteyen 30 yaşındaki sporcu iki hafta önce Perth'teki bir antrenman sırasında sağ el parmağını kırdı.Çılgın oyuncu, sakatlığından 16 gün geçmesinin ardından bugün Arjantin'e karşı takımı ile sahada yer alacak.