Oyunlar için parmağını kesti

Avustralyalı Çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson'ın yaptığı bir hareket spor camiasında şok etkisi yarattı. Paris 2024'te yer almak isteyen 30 yaşındaki sporcu iki hafta önce Perth'teki bir antrenman sırasında sağ el parmağını kırdı. Doktorların kırık parmağın iyileşmesinin aylar sürebileceğini belirtmesinin ardındansa Dawson herkesi şoke eden bir hamle yaptı ve kırılan parmağını eklem yerinden kestirdi.
Çılgın oyuncu, sakatlığından 16 gün geçmesinin ardından bugün Arjantin'e karşı takımı ile sahada yer alacak.