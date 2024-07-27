Paris Olimpiyat Oyunları’nda 19 sporcumuz sahne alacak

Olimpiyatlarda artistik cimnastikte Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı, (TSİ) 21.00'de serilerini sunacak.
Atıcılıkta İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, (TSİ) 10.00'da mücadele edecek.
Boksta son 32 turunda 54 kiloda Hatice Akbaş (TSİ) 21.00'de Büyük Britanya'dan Charley Davison; Gizem Özer (TSİ) 21.48'de İtalya'dan Alessia Mesiano; 80 kiloda Kaan Aykutsun ise (TSİ) 23.08'de İtalya'dan Salvatore Cavallaro ile karşılaşacak.
Eskrim kılıç kategorisinde elemelerde Enver Yıldırım, (TSİ) 13.55'te İtalyan Luca Curatoli ile karşı karşıya gelecek.
(TSİ) 11.00'de judoda, 48 kiloda Tuğçe Beder son 32 turunda Fransız Shirine Boukli karşılaşacak. 60 kiloda son 16 turunda Salih Yıldız'ın rakibi, bugün belli olacak.
Kürek tek çiftede Elis Özbay, (TSİ) 11.12'de elemelerde. Masa tenisinde Sibel Altınkaya, (TSİ) 23.15'te Ni Xia Lian ile karşılaşacak.
Yüzmede 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, (TSİ) 12.00'de seçmelerde. Badmintonda Neslihan Yiğit Arın yarışacak.