9 Ağustos bir kenara not edin!

TOKYA Olimpiyatları'nda gümüş madalyada kaldığı için döktüğü gözyaşları hepimizin içini burkmuştu…Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te işi şansa bırakmamaya kararlı. Hedefe o kadar konsantre ki madalya töreninin tarihini büyük hedef için kafasına yazmış, planlarını ona göre yapmış... Hedefi sorulduğunda verdiği cevap, istediği madalyanın rengi kadar net;Bu sene Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kürsünün en üstünü gören Çakıroğlu, koleksiyonundaki tek eksik parça olan olimpiyat altınını işte bu kadar kararlı.Başarısında annesi Duygu Çakıroğlu'nun büyük payı olduğunu belirtip bu yolculukta ailenin önemine vurgu yapan Buse,dedi.Türkiye, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla 2014 yılında "Olimpik anneler" adıyla başlattığı projesini "Yıldız anneler" olarak değiştirirken, destek verdiği anne sayısını da 47'ye yükseltti. Duygu Çakıroğlu da o gururlu annelerden biri. Duygu Hanım'a "Bir şampiyon kolay yetişiyor mu?" diye sorduk… Cevabı,oldu.Hanım'a, "Buse Naz'ı mutlu etmek için ona güzel yemekler yapıyor musunuz?" diyoruz. Cevabı, "Yemesine, içmesine dikkat ediyoruz. Kilo alıp vermemesi gerekli. Birlikte çalıştığı bir beslenme uzmanı var. Onun verdiği listeye göre yemeklerimizi yapıyoruz" oluyor. "Her anne gibi evleneceği günün hayali var mı?" sorumuza ise, "Hayalleri, hedefleri var. O da bir gün olacaktır ama hem Buse Naz için hem de tüm çocuklarımız için tek bir dileğim var, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın" diye yanıt veriyor.Küçük bir kız çocuğu boks gibi zor bir spora başlarken ne gibi endişeler yaşadınız?" dediğimizde Duygu Hanım'dan o yol gösterici ifadeler geldi: "Endişelerim tabii ki vardı. Boks erkek egemenliği altındaki bir spor branşıydı. Bir kız çocuğu olarak ileri taşıyabilecek miydi? Eğitimi aksayacak mıydı? O zaman kadın boksu da bilinen bir branş değildi. Ama son olimpiyatlarda iki Buse Naz'ın başarılarıyla zirve yaptı. Artık tercih edilen bir branş haline geldi.O yüzden dışardaki sözlere çok takılırsak ilerleyemeyeceğimizi düşündük. Bizin için düşüncesini takdir ettiğimiz kişilerin söylediği güzel sözler önemliydi.İyi, güzel olan şeyleri yürütmek bizim gayemiz. Bugün geldiğimiz noktada iyi yaptığımızı görüyoruz."