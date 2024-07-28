Çeyrek final aşkına!

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi olarak tarihe geçen Elis Özbay dün Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta tek çifte elemelerinde mücadele etti.Repesaj mücadelesinde bugün Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışacak milli sporcu, ilk iki sırada yer alırsa çeyrek finale yükselecek.