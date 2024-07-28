Haber turu

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Giriş Tarihi: 28.7.2024

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Hatice Akbaş ve Kaan son 16'ya adını yazdırdı
OYUNLARDA milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi. North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, son 16'ya adını yazdırdı. 60 kilo müsabakasında Gizem Özer ise İtalyan boksör Mesiano'ya 4-1 yenilerek elendi. Kaan Aykutsun, erkekler 80 kiloda İtalya'dan Salvatore Cavallaro'yu 4-1 devirip ikinci tura kalmayı başardı.

P&G'nin desteklediği 22 yıldız Paris'te parlayacak
DÜNYANIN en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden Procter&Gamble'ın (P&G) 10 yıldır yürüttüğü Yıldız Anneler projesi kapsamında destek verdiği 37 olimpik milli sporcudan 22'si Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ediyor. Bu sporcular, boks, atletizm, güreş, taekwondo, eskrim, jimnastik, modern penthatlon, badminton, kürek, yelken, yüzme branşlarında mücadele edecek. Sporcuları ve annelerini desteklemekten onur duyduklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Her Yıldızın Ardında Bir Yıldız Anne Vardır, diyoruz. Ülkemizi gururla temsil edecek olan yıldız sporcularımıza başarılar diliyor, emeklerini madalya ile de taçlandırmalarını umut ediyoruz" dedi.

Eskrimci Enver Yıldırım İtalyan Curatoli'ye kaybetti
2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı. Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi. Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi. Paris'e veda ettiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Ay-Yıldızlı sporcu, "Çok çalışmıştık ama ilk maçta yaptığımız ufak tefek hatalar nedeniyle kaybetmek hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.

Havuzda Berkay Öğretir Judoda Tuğçe veda etti
BERKAY Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı. Milli yüzücü, 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6'ncı, genelde ise 21'inci sırada yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Judo kategorisinde ise kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, Fransız Shirine Boukli'ye ipponla mağlup olup elendi.

Heyecan sürüyor...
OYUNLARIN ikinci gününde 4 milli sporcu mücadele verecek. Badmintonda kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00'de Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaşacak. Yüzmede, 12.43'te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka, performansını sergileyecek. Judoda TSİ 11.00'de erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak. Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan, 13.00'te sahne alacak. Yelkende, Marsiyla Marina'da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00'de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.

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