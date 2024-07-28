Haber turu

Hatice Akbaş ve Kaan son 16'ya adını yazdırdı
OYUNLARDA milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi. North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, son 16'ya adını yazdırdı. 60 kilo müsabakasında Gizem Özer ise İtalyan boksör Mesiano'ya 4-1 yenilerek elendi. Kaan Aykutsun, erkekler 80 kiloda İtalya'dan Salvatore Cavallaro'yu 4-1 devirip ikinci tura kalmayı başardı.
P&G'nin desteklediği 22 yıldız Paris'te parlayacak
DÜNYANIN
en büyük kişisel
bakım ve
temizlik ürünleri
şirketlerinden
Procter&Gamble'ın
(P&G) 10 yıldır
yürüttüğü Yıldız
Anneler projesi
kapsamında destek
verdiği 37 olimpik
milli sporcudan 22'si
Olimpiyatlarda ülkemizi
temsil ediyor. Bu sporcular,
boks, atletizm,
güreş, taekwondo, eskrim,
jimnastik, modern
penthatlon, badminton,
kürek, yelken,
yüzme branşlarında
mücadele edecek.
Sporcuları ve
annelerini desteklemekten
onur
duyduklarını belirten
P&G Türkiye,
Kafkasya ve Orta
Asya Yönetim
Kurulu Başkanı Tankut
Turnaoğlu, "Her Yıldızın
Ardında Bir Yıldız Anne
Vardır, diyoruz. Ülkemizi
gururla temsil edecek
olan yıldız sporcularımıza
başarılar diliyor, emeklerini
madalya ile de taçlandırmalarını
umut ediyoruz"
dedi.
Eskrimci Enver Yıldırım İtalyan Curatoli'ye kaybetti
2024
Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı. Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi. Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi. Paris'e veda ettiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Ay-Yıldızlı sporcu, "Çok çalışmıştık ama ilk maçta yaptığımız ufak tefek hatalar nedeniyle kaybetmek hayal kırıklığı oldu"
ifadelerini kullandı.
Havuzda Berkay Öğretir Judoda Tuğçe veda etti
BERKAY
Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı. Milli yüzücü, 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6'ncı, genelde ise 21'inci sırada yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Judo kategorisinde ise kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, Fransız Shirine Boukli'ye ipponla mağlup olup elendi.
Heyecan sürüyor...
OYUNLARIN
ikinci gününde 4 milli sporcu mücadele verecek. Badmintonda kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00'de Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaşacak. Yüzmede, 12.43'te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka, performansını sergileyecek. Judoda TSİ 11.00'de erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak. Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan, 13.00'te sahne alacak. Yelkende, Marsiyla Marina'da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00'de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.