Çeyrek finale kürek çektik!

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. 8.00.00'lık derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kalmayı başardı.yarınki yarış sonucunda serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti. La Chapelle Arena'da yapılan karşılaşmada Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu. Arın, yarın Perulu Ines Lucia Castillo karşısına çıkacak.Dün tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda elendi.Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 100m sırtüstü elemelerinde 55.85'lik derecesiyle ikinci seri yarışını 7. sırada tamamladı. Genel klasmanda 40. sırada kalan Berke Saka, ilk 16 sporcunun mücadele edeceği yarı finale yükselemedi. Genç sporcu 200m bireysel karışıkta mücadelesini sürdürecek.