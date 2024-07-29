Çeyrek finale kürek çektik!

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. 8.00.00'lık derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kalmayı başardı. Çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak milli kürekçi,
yarınki yarış sonucunda serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.
BADMİNTON'DA ARIN 2-0 YENİLEREK BAŞLADI
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti. La Chapelle Arena'da yapılan karşılaşmada Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu. Arın, yarın Perulu Ines Lucia Castillo karşısına çıkacak.
TATAMİYE ERKEN VEDA
Dün tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda elendi. Champ de Mars Arena'da erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha karşısına çıkan sporcumuz, rakibine altın skorla mağlup olarak veda etti.
BERKE SAKA İLK 16'YA GİREMEDİ
Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 100m sırtüstü elemelerinde 55.85'lik derecesiyle ikinci seri yarışını 7. sırada tamamladı. Genel klasmanda 40. sırada kalan Berke Saka, ilk 16 sporcunun mücadele edeceği yarı finale yükselemedi. Genç sporcu 200m bireysel karışıkta mücadelesini sürdürecek.