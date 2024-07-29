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Giriş Tarihi: 29.7.2024 17:42 Son Güncelleme: 29.7.2024 17:49

SON DAKİKA: Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya maçına çıkacak

Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu. Milliler, Çin ile bronz madalya maçına çıkacak.

SON DAKİKA: Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı final müsabakasında Fransa'ya kaybetti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in temsil ettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk seti milliler kazanırken, ikinci sette Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 6 okta 58 puan alan milli takım, skoru 4-2'ye getirdi.

Dördüncü seti Fransa kazanırken durum da 4-4'e geldi. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın merkeze yakın ok farkıyla milliler, 5-4 mağlup oldu.

Milli takım, Çin'le bugün bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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SON DAKİKA: Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya maçına çıkacak
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