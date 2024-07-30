Bronz çocuklar

Okçulukta Türkiye takım halinde üçüncü olup ilk madalyasına ulaştı. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan erkek milli takımımız, Kolombiya'yı 5-4 yenip çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 ile geçti.Ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkı ile 5-4 yenildik.Çin'i 6-2 yenen sporcularımız, Olimpiyat Oyunları üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza attı.Fransa'ya yenildiğimiz yarı final müsabakasında merkeze yakınlıktan yenilen taraf olduk.Bronz madalyaya ulaşan sporcularımıza tebrik yağdı… Spor, sanat ve siyaset dünyasından, genç sporculara kutlama mesajları geldi.