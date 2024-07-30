Bronz çocuklar

Okçulukta Türkiye takım halinde üçüncü olup ilk madalyasına ulaştı. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan erkek milli takımımız, Kolombiya'yı 5-4 yenip çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 ile geçti. Yarı finalde ise dramatik bir maç yaşandı.
Ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkı ile 5-4 yenildik. Bronz madalya müsabakasında ise karşımızda Çin vardı…
Çin'i 6-2 yenen sporcularımız, Olimpiyat Oyunları üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza attı. Finalde ise Kore, Fransı'yı mağlup ederek altın madalyayı aldı.
MERKEZDEN UZAĞA DÜŞTÜK FİNAL FIRSATINI KAÇIRDIK!
Fransa'ya yenildiğimiz yarı final müsabakasında merkeze yakınlıktan yenilen taraf olduk. Son atışta Fransa'nın oku, merkeze daha yakın olduğu için skor eşitliğine rağmen kazanan Fransızlar oldu.
TEBRİK YAĞMURU
Bronz madalyaya ulaşan sporcularımıza tebrik yağdı… Spor, sanat ve siyaset dünyasından, genç sporculara kutlama mesajları geldi.