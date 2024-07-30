Dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali’ne görkemli final

Kocasinan Belediyesi'nin Uniplay Summer Fest İşbirliği ile Kuşçu Marina'da düzenlediği 'Dragon Festivali, muhteşem kapanışla taçlandırıldı. 36 takım 720 sporcunun katıldığı festivalde nefes kesen yarışlarla renkli görüntüler de ortaya çıktı. Yarışmayı izleyen vatandaşlar, keyifli hafta sonu geçirdi.

Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yarışmanın kazananının Kayseri olduğunu söyledi. Dragon festivalinin ilk defa yapılan bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Bu organizasyon Kuşçu'nun ve Kayseri'nin tanıtılması ve Kayseri insanının neler yapabileceğini göstermesi açısından yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Burası, çocukların ailelerle birlikte eğlendiği, aile olabilmenin, şehir olarak bir arada olabilmenin göstermiş olduğu bir tabloydu. Bundan dolayı bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Dragon Festivali 2024 Kayseri sonuçları şu şekilde: FUN Kategorisi'nde birinci CEHA, ikinci Kayseri Olta Balıkçılığı Derneği ve üçüncü Kayseri Üniversitesi oldu. FUN SPORT Kategorisi'nde birinci Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü, ikinci Kayseri Olta Balıkçılığı Derneği ve üçüncü Kayseri Üniversitesi oldu. SPORT Kategorisi ise birinci Kayseri Spor A.Ş. (Dragon Festivali Şampiyonu), ikinci Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve üçüncü ise İl Jandarma Komutanlığı oldu.