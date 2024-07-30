Haydarov’dan altın madalya

Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılanChamp de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı. Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı. Kadınlar 57 kiloda ise Kanadalı sporcu Christa Deguchi, Güney Koreli Mimi Huh'u mağlup ederek altın madalya elde etti.