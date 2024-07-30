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Giriş Tarihi: 30.7.2024 13:34

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Elis Özbay yarı finale yükselme hakkını kaybetti

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi olan Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde serisinde 6. oldu.

AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Elis Özbay yarı finale yükselme hakkını kaybetti

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde mücadele etti. Yarışta Sloven Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistan'dan Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşan Elis Özbay, 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı ve yarı finale yükselme hakkını kaybetti.

Sıralama yarışlarına devam edecek Elis, yarın C/D yarı finalinde Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile C finaline kalabilmek için mücadele edecek.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Elis Özbay yarı finale yükselme hakkını kaybetti
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