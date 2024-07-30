Sporcularımıza mektup yağmuru

Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul'daki yaz spor okullarında eğitim alan minik sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler için mektup yazdı. İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki yaz spor okullarında eğitim gören minik sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı televizyondan heyecanla takip ettiklerini söyledi.
Mektuplarında milli sporcuları örnek aldıklarını ve aynı onlar gibi Türkiye'yi gelecekte olimpiyatlarda temsil etmek istediklerini söyleyen minik sporcular, başarı dileklerini de mektuplarına ekledi.