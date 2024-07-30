Sporcularımıza mektup yağmuru

Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul'daki yaz spor okullarında eğitim alan minik sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler için mektup yazdı.Mektuplarında milli sporcuları örnek aldıklarını ve aynı onlar gibi Türkiye'yi gelecekte olimpiyatlarda temsil etmek istediklerini söyleyen minik sporcular, başarı dileklerini de mektuplarına ekledi.