Süpersin Mete

Tokyo 2020'de altın madalya alarak adını tarihe yazdıran milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024'te de emin adımlarla ilerliyor. İlk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete, son 32'de de Tayvanlı Chih- Chun Tang ile karşı karşıya geldi.25 yaşındaki sporcu, son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Mete; son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu apoletlerine aynı anda sahip olan tarihteki tek okçu durumunda.Judoda 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak son 16'da elendi. Sporcumuz, Japon Takanori Nagase'ye waza-ari puanıyla 1-0 mağlup oldu.Trap atışında Rümeysa Pelin Kaya ilk günde 75 atışın 69'unu başarılı tamamlayıp 20. sırayı aldı. Bugünkü yarışlarda Kaya 50 atışı sonrasında ilk 6'ya giderse final yolunu açacak.Yelkende Merve Vatan, üçüncü yarışı 5, dördüncüyü 3, beşinciyi 14, altıncı yarışı 20. sırada tamamlarken yedincisinde start alamadı. Merve,Bugün 8-12. yarışlar yapılacak.Olimpiyatlardaki ilk Türk kadın milli kürekçimiz Elis Özbay, çeyrek finalde serisinde 6. sırada kaldı ve yarı final hakkı alamadı.ile karşılaşan Elis Özbay, 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı ve yarı finale yükselme hakkını kaybetti.