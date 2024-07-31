Süpersin Mete

Tokyo 2020'de altın madalya alarak adını tarihe yazdıran milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024'te de emin adımlarla ilerliyor. İlk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete, son 32'de de Tayvanlı Chih- Chun Tang ile karşı karşıya geldi. Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 yenen
25 yaşındaki sporcu, son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile kozlarını paylaşacak olan
Mete; son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu apoletlerine aynı anda sahip olan tarihteki tek okçu durumunda.
ALBAYRAK'IN ŞANSI NAGASE'YE TUTMUYOR
Judoda 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak son 16'da elendi. Sporcumuz, Japon Takanori Nagase'ye waza-ari puanıyla 1-0 mağlup oldu. Albayrak rakibine Tokyo 2020 oyunlarında son 32 turunda yenilerek elenmişti.
KAYA'DA HEDEF 6
Trap atışında Rümeysa Pelin Kaya ilk günde 75 atışın 69'unu başarılı tamamlayıp 20. sırayı aldı. Bugünkü yarışlarda Kaya 50 atışı sonrasında ilk 6'ya giderse final yolunu açacak.
MERVE 19. SIRADA
Yelkende Merve Vatan, üçüncü yarışı 5, dördüncüyü 3, beşinciyi 14, altıncı yarışı 20. sırada tamamlarken yedincisinde start alamadı. Merve, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada bulunuyor.
Bugün 8-12. yarışlar yapılacak.
ÖZBAY'IN VEDASI
Olimpiyatlardaki ilk Türk kadın milli kürekçimiz Elis Özbay, çeyrek finalde serisinde 6. sırada kaldı ve yarı final hakkı alamadı. Sloven Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistan'dan Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst
ile karşılaşan Elis Özbay, 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı ve yarı finale yükselme hakkını kaybetti.