Gösterin gücünüzü

Boksta sporcularımız bugün ringe çıkıyor... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk boks tarihinde şampiyonluk kazanan ilk kadın sporcu olan Busenaz Sürmeneli
66 kilogramda; yine Tokyo'dan gümüş madalya ile dönerek ülkemize gurur yaşatan Buse Naz Çakıroğlu
50 kilogramda son 16 turunda rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Son 16'da Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 mağlup eden 54 kg'da Hatice Akbaş
da çeyrek finalde mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 12.00- 16.30-21.00'de oynanacak.
1 GECEDE 2 REKOR!
YÜZMEDE
erkekler 400 metre karışıkta efsane sporcu Michael Phelps'in 4.03.84'lük rekorunu 4.02.95'lik derecesiyle kıran Fransız Leon Marchand, dün bir gecede 2 rekoru daha parçaladı. Erkekler 200 metre kelebekte olimpiyat tarihine geçerek altın madalya alan 22 yaşındaki sporcu, kurbağalamada da 2.05.85 ile olimpiyat rekoru kırdı.
Marchand böylece 3 altın madalyaya ulaştı.