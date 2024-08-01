Gösterin gücünüzü

Boksta sporcularımız bugün ringe çıkıyor... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk boks tarihinde şampiyonluk kazanan ilk kadın sporcu olan66 kilogramda; yine Tokyo'dan gümüş madalya ile dönerek ülkemize gurur yaşatan50 kilogramda son 16 turunda rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Son 16'da Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 mağlup eden 54 kg'dada çeyrek finalde mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 12.00- 16.30-21.00'de oynanacak.erkekler 400 metre karışıkta efsane sporcu Michael Phelps'in 4.03.84'lük rekorunu 4.02.95'lik derecesiyle kıran Fransız Leon Marchand, dün bir gecede 2 rekoru daha parçaladı.Marchand böylece 3 altın madalyaya ulaştı.