Sahne Sultanlar’ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 2-0 geriden gelip 3-2 devirdikleri Hollanda maçıyla fırtına gibi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.C Grubu'nda yer alan Milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.Hollanda karşısında ilk iki sette yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Ay-Yıldızlı ekip, güçlü bir oyunla mücadeleyi kazanmayı hedefliyor.