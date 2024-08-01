Sahne Sultanlar’ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 2-0 geriden gelip 3-2 devirdikleri Hollanda maçıyla fırtına gibi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Filenin Sultanları mücadeleyi kazanması halinde çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.
C Grubu'nda yer alan Milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek. Sakatlığı geçen Zehra Güneş, karşılaşmanın kadrosunda olacak.
Hollanda karşısında ilk iki sette yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Ay-Yıldızlı ekip, güçlü bir oyunla mücadeleyi kazanmayı hedefliyor.