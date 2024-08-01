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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Teşekkürler Elis Özbay

Teşekkürler Elis Özbay
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C/D yarı finalinde serisini 4. sırada bitirdi. Milli kürekçi, Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan tek çifte C/D yarı final yarışında Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile mücadele etti. Serisini 4. sırada tamamlayan Elis, yarın olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finaline çıkacak.
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Teşekkürler Elis Özbay
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