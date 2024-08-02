Türk yumruğu!

Boksta dün ringe çıkan üç sporcumuzdan art arda zaferler geldi. 54 kiloda çeyrek final maçına çıkan Hatice Akbaş, Moğol rakibi Enkhjargal'ı devirerek yarı finale yükseldi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan sporcumuz, karşılaşmadan 5-0 galip ayrılıp yarı finale çıktı. Milli sporcu, mücadele sonrasında aynı zamanda antrenörü de olan babasına teşekkür edip "Bu zaferde en büyük pay babamın"
diye konuştu.
ÇEYREK FİNALE İKİ BİLETİMİZ VAR
Milli sporcularımızdan çeyrek final bileti alan ise iki isim vardı. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu da 50 kiloda ringe çıktı. Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden sporcumuz, çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu yarın yarı final mücadelesi verecek.