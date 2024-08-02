Türk yumruğu!

Boksta dün ringe çıkan üç sporcumuzdan art arda zaferler geldi. 54 kiloda çeyrek final maçına çıkan Hatice Akbaş, Moğol rakibi Enkhjargal'ı devirerek yarı finale yükseldi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan sporcumuz, karşılaşmadan 5-0 galip ayrılıp yarı finale çıktı. Milli sporcu, mücadele sonrasında aynı zamanda antrenörü de olan babasına teşekkür edipdiye konuştu.Milli sporcularımızdan çeyrek final bileti alan ise iki isim vardı.Buse Naz Çakıroğlu da 50 kiloda ringe çıktı.Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu yarın yarı final mücadelesi verecek.