Büyük skandala komik açıklama!

Paris Olimpiyat Oyunları'nda önceki gün İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli İmane Khelif'ten yediği ilk yumruğun ardından müsabakadan çekilmişti. Carini ringden ağlayarak ayrılırken,demişti. Khelif'in, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için diskalifiye edildiği hatırlatılırken, bu sporcunun olimpiyatta yer almaması gerektiği yönündeUluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dün bu skandal olayı komik bir açıklamayla savundu. IOC sözcüsü Mark Adams şu ifadeleri kullandı:Bu özel konudaki uygunluk, ulusal belgelerinde, pasaportlarında kadın olarak görünüp görünmedikleridir. Tekrar belirtmek gerekirse66 kiloda dövüşen İmane Khelif, milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile aynı siklette yarışıyor. Busenaz bugün çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yendiği takdirde eğer Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elerse bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.