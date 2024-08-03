Büyük skandala komik açıklama!

Paris Olimpiyat Oyunları'nda önceki gün İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli İmane Khelif'ten yediği ilk yumruğun ardından müsabakadan çekilmişti. Carini ringden ağlayarak ayrılırken, "Hayatımda hiç bu kadar sert bir yumruk yememiştim"
demişti. Khelif'in, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için diskalifiye edildiği hatırlatılırken, bu sporcunun olimpiyatta yer almaması gerektiği yönünde İtalya Başbakanı Meloni de dahil olmak üzere çok sayıda eleştiri gelmişti.
'MÜSABAKADA KURAL DEĞİŞMEZ'
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dün bu skandal olayı komik bir açıklamayla savundu. IOC sözcüsü Mark Adams şu ifadeleri kullandı: "Müsabaka sırasında kural değişmez.
Bu özel konudaki uygunluk, ulusal belgelerinde, pasaportlarında kadın olarak görünüp görünmedikleridir. Tekrar belirtmek gerekirse Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak kaydedildi, hayatını kadın olarak yaşadı, kadın olarak boks yaptı ve kadın pasaportuna sahip. Bu, bir kadınla dövüşen bir erkek vakası değil."
SÜRMENELİ İLE RAKİP OLABİLİR
66 kiloda dövüşen İmane Khelif, milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile aynı siklette yarışıyor. Busenaz bugün çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yendiği takdirde eğer Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elerse bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.