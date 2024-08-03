Olimpiyat magazin

ARTISTİK cimnastikte altın madalyaya ulaşan ABD'li sporcu Simon Biles unutulmaz bir performansa da imzasını attı. Dünyanın gözünün çevrildiği müsabaka sonrasında ise 1.42 boyundaki sporcunun, NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile çekilen fotoğrafı güne damga vurdu. 2.16 boyundaki basketbolcunun 1.42'lik Biles ile bu fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulan görsel oldu.KADINLAR 200 metre karışıkta talihsiz bir olay yaşandı… Slovak yüzücü Tamara Potocka, yarışın ardından fenalaştı. Havuzdan güçlükle çıkartılan 21 yaşındaki sporcuya oksijen maskesi takılırken hemen hastaneye götürüldü.