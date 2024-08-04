Söz konusu finalse şaşma!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemelerinde Ersu Şaşma,Fenerbahçeli milli atletin madalya mücadelesi vereceğiErsu, bir önceki olimpiyatlar olan Tokyo'da 5.65 metrelik derecesiyle en iyi 12 atletten birisi olmuş, finalde 5.80'i aşamadığı için 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finali 10. sırada tamamlamıştı.PARİS2024'te çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son grup maçında bugün İtalya ile liderlik mücadelesine çıkacak.Filenin Sultanları, Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş, Dominik Cumhuriyeti'ni de 3-1 yenmeyi başarmıştı.Paris'te ülkemizi 100 metrede temsil eden milli atletimiz Kayhan Özer, eleme serisini 10.34'lük derecesiyle 7. sırada tamamlayarak oyunlara veda etti.4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup eden 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finalde oyunlara veda etti. Güney Koreli Hunyoung Jeon'a 6-2 kaybeden Elif Berra, kadınlar klasik yay çeyrek finalinde boy gösteren en genç isim oldu. Müsabaka sonrası verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan sporcumuz, "Mesajları görünce çok duygulandım. Hedefim 2028 Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi. Genç okçuyu teknik direktörü Göktuğ Ergin, "Ağlama sen tarihe geçtin" diyerek teselli etti.JUDO Milli Takımı, Paris Olimpiyatları'nı madalyasız tamamladı. Bu branşta Barcelona 1992'de Hülya Şentürk'le bronz, Sidney 2000'de Hüseyin Özkan'la altın alan Türkiye, sonrasında kürsüye hasret kaldı. Karışık takımda son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya gelen milli takımda Tuğçe Beder kadınlar 57 kiloda Mimi Huh'a 1-0, erkekler 73 kiloda Muhammed Demirel, Baul An'a 10-0, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel de Jisu Kim'e 11-0 kaybetti. Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Juyeop Han'ı 10-0 yendi. Kadınlar +70 kiloda Kayra Özdemir, Hayun Kim'e altın puanla 1-0 mağlup oldu. Güney Kore'nin 5 maç sonunda 4 galibiyet almasıyla İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkamadı.