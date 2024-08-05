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Giriş Tarihi: 5.8.2024 09:16

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Savaşkan, yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu ve organizasyona veda etti.

AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Buse Savaşkan, yüksek atlama finallerinde 10’uncu oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar yüksek atlama finalleri gerçekleştirildi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1.86 metreyi ikinci hakkında geçti. Bir sonraki yükseklik olan 1.91 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, 10'uncu olarak organizasyona veda etti.

Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmuştu.

PATTERSON VE GERASHCHENKO BRONZ MADALYA KAZANDI
Bu disiplinde Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh 2.00 metreyi ilk seferde geçerek altın madalyaya uzanırken, 2.00 metreyi üçüncü hakkında geçen Avustralyalı Nicola Olyslagers ise gümüş madalya elde etti. Ukraynalı Iryna Gerashchenko ve Avustralyalı Eleanor Patterson 1.95 metreyi aynı haklarında geçerek bronz madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Savaşkan, yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu
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