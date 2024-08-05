Sen Nehri Belçikalı sporcu Michel’i hasta etti!

Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda her gün bir skandal yaşanmaya devam ediyor. Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, su kalitesinin elverişli olmamasından dolayı Sen Nehri'ndeki dünkü triatlon antrenmanlarını iptal etti.Belçika'dan ise flaş bir açıklama geldi. Triatlon sporcuları Claire Michel'ın, Sen Nehri'nde bugün yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacağını belirten Belçika Olimpiyat Komitesi, sporcuyaSen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için