Sen Nehri Belçikalı sporcu Michel’i hasta etti!

Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda her gün bir skandal yaşanmaya devam ediyor. Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, su kalitesinin elverişli olmamasından dolayı Sen Nehri'ndeki dünkü triatlon antrenmanlarını iptal etti. Daha önce de 28, 29 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sen Nehri'nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Belçika'dan ise flaş bir açıklama geldi. Triatlon sporcuları Claire Michel'ın, Sen Nehri'nde bugün yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacağını belirten Belçika Olimpiyat Komitesi, sporcuya Koli basili adı verilen bakterinin bulaştığı ve bu sebeple müsabakaya çıkamayacağını bildirdi.
Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1.4 milyar Euro harcandı.