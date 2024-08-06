Filenin Sultanları Çin’e karşı | CANLI | Paris 2024 çeyrek final

Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde A Milli Voleybol Takımı'mız, Çin ile kozlarını paylaşıyor... İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, yarı final için mücadele ediyor. Çin - Türkiye voleybol maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM

Çin 5-5 Türkiye | İlk set oynanıyor

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çin - Türkiye maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.