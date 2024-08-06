atlamada milli atlet Ersu Şaşma ise Türkiye'ye büyük bir heyecan yaşattı. Üst üste ikinci kez olimpiyatta finallere kalan, Tokyo 2020'de 10. olan 24 yaşındaki sporcumuz, dün Paris'te 5.'liğe ulaştı. 5.90 ile Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, Stade de France'ta 5.50, 5.70, 5.80 ve 5.85'i ilk seferde atladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Ersu için şu mesajı paylaştı: "Gururun adı: Ersu Şaşma! Stade De France'de tribünleri, ekran başında milyonları kendine hayran bıraktın. Teşekkürler evlat!"